Махачкала, , 04:04 — REGNUM Доследственная проверка начата по факту смерти невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук, сообщает пресс-служба управления СК РФ по республике.

Молодая женщина переволновалась и решила принять лекарство, купленное в аптеке. После этого ее самочувствие ухудшилось и она была доставлена в больницу, где и скончалась. Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Нижнем Тагиле 57-летний врач умер на операционном столе после того, как ему по ошибке ввели лекарственный препарат, на который у пациента была аллергия.

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