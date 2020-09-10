Южно-Сахалинск, , 02:59 — REGNUM В Южно-Сахалинске в суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и бывшего вице-мэра администрации областной столицы Алексея Лескина. Оба подсудимых заявили, что не понимают, в чём конкретно их обвиняют.

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Лескина и Хорошавина обвиняют в получении взяток от кандидатов в депутаты думы Южно-Сахалинска на выборах в 2014 году. Большинство кандидатов, которые передали разные суммы денег, выдвигались на выборы от «Единой России».

Как заявил на суде Алексей Лескин, все денежные средства собираемые с кандидатов в депутаты думы Южно-Сахалинска формировали избирательный фонд партии и были направлены на проведение предвыборной кампании.

«Ваша честь, я не признаю и не могу признать себя виновным в вымышленных органами предварительного следствия преступлениях, которые я не совершал», — цитирует Алексея Лескина ИА Sakh.com.

Александр Хорошавин выступал в суде порядка 40 минут. Экс-губернатор не смог сказать признаёт он вину или нет, так как до сих пор не понял в чём конкретно его обвиняют.

«Обвинительное заключение в отношении меня представляет собой переписывание статей уголовного кодекса. Я хочу сначала получить разъяснение того (обвинения), которое мне было предъявлено, чтобы я его понимал. После того, как я получу эти разъяснения, я смогу сформулировать своё отношение к нему. Соответственно выразить, виновен я или невиновен», — сказал Хорошавин.

Как сообщало ИА REGNUM, Лескин и Хорошавин, по версии следствия, обещали помочь кандидатам при регистрации на выборах и в ходе предвыборной кампании. Примечательно, что, по данным избиркома Южно-Сахалинска, практически все взяткодатели баллотировались на выборы от партии «Единая Россия». 17 человек согласились дать взятки, ещё двое не успели передать деньги. Сумма взяток варьируется от двух до десяти млн рублей. По результатам выборов практически все взяткодатели получили депутатские мандаты.