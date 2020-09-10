Южно-Сахалинск, , 02:26 — REGNUM В Холмске Сахалинской области 16-летняя девушка погибла при попытке сделать эффектное селфи на фоне бушующего моря. Её смыло волной с берега. Оперативно прибывшим на место происшествия спасателям не удалось спасти девушку.

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Трагедия произошла вечером 9 сентября у Приморского бульвара. Девушка была на берегу в кругу друзей. Известно, что она является студенткой техникума отраслевых технологий и сервиса.

После того, как девушку затянуло в море, друзья и очевидцы пытались спасти её, но слишком большие волны сбивали с ног, пишут «Вести».

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили пострадавшую из воды в бессознательном состоянии и передали медикам. Но спасти девушку не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, переезд через реку Шуя на внедорожнике УАЗ в Кош-Агачском районе Республики Алтай едва не закончился трагедией. Течением реки автомобиль, в котором в этот момент находились один взрослый мужчина и двое детей, начало уносить вниз.