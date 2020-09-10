Уагадугу, , 00:35 — REGNUM Не менее 13 человек стали жертвами наводнений в Буркина-Фасо, вызванных сильными ливнями, сообщает пресс-служба правительства африканской страны.

Еще 19 человек получили различные травмы. По данным агентства Reuters, министерство финансов Буркина-Фасо готово выделить 5 млрд франков КФА (около $9,06 млн) для помощи пострадавшим от наводнений.

«Эти ливни нанесли серьезный ущерб нашей стране», — заявил агентству представитель правительства страны Абдул Карим Санго.

Он также отметил, что большое число жителей Буркина-Фасо из-за наводнений лишилось крова. Однако точное число пострадавших он назвать отказался.