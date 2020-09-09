Ростов-на-Дону, , 23:59 — REGNUM Стали известны предварительные причины пожара в здании гостиницы Radisson Blu Hotel в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 9 сентября.

Так как задымление началось с вентиляции, полагают специалисты, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки или загорание жировых отложений в вытяжке. Пожар в здании ликвидирован.

ИА REGNUM напоминает, что площадь пожара в гостинице Radisson Blu Hotel на улице Береговой составила 120 кв. метров. Пострадавших нет. Из здания было эвакуировано более полусотни человек.

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