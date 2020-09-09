Сургут, Югра, , 21:33 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) на реке Чёрная около 21:00 по местному времени (19:00 мск) частный катер на полном ходу столкнулся с баржей. Погибли четверо человек, сообщает Telegram-канал «112».

"Всего на судне находились восемь человек, среди них один ребёнок трёх лет. Четверо погибли, ещё четверо пострадали. Пострадавших доставили в больницу, ребёнок в госпитале», — говорится в сообщении канала.

По сообщению ОТРК «Югра», водитель катера не заметил препятствия в темноте. На месте работают все спецслужбы.