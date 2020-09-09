Москва, , 21:19 — REGNUM В ходе пиратского нападения на судно-рефрижератор «Уотер Феникс» под флагом Либерии, совершенного 8 сентября в Гвинейском заливе, были захвачены двое граждан РФ — капитан судна С. Гилецкий и старший помощник В. Кормин, сообщает 9 сентября МИД России на официальном сайте.

Пираты напали на судно, принадлежащее нидерландской транспортной компании «Ситрейд Гронинген». Нападение произошло в 28 морских милях от города Лагос (Нигерия).

Остальные 16 членов экипажа захвачены в плен не были.

Посольство России в Абудже находится в постоянном контакте с нигерийскими властями и с представителями компании-судовладельца. В настоящее время принимаются все необходимые меры для скорейшего освобождения российских граждан.

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