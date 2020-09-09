Тумако, , 20:17 — REGNUM Двое колумбийских военных погибли во время операции по уничтожению посевов наркосодержащих растений, передаёт 9 сентября La FM.

Во время операции на одном из участков посевов прогремел взрыв: сработало взрывное устройство. Это случилось в муниципалитете Тумако (департамент Нариньо Колумбия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Колумбия получила печальную известность масштабами незаконного оборота наркотических веществ, в частности — кокаина.

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