Тамбов, , 20:03 — REGNUM Купол обрушился при его установке на строящееся здание церкви в селе Беломестная Криуша Тамбовского района Тамбовской области 9 сентября.

По информации тамбовского телеканала «Новый век», в ходе установки купола стрелу крана сильно накренило из-за сильного ветра. Купол успели поднять на высоту десять метров из необходимых 40, когда он обрушился.

В результате были повреждены верхняя часть и основание конструкции. Из участников установки никто не пострадал.

Отметим, что ГУ МЧС по Тамбовской области 9 сентября распространило предупреждение о возможных сильных порывах ветра на территории региона.