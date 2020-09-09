Могадишо, 9 сентября 2020, 19:50 — REGNUM Террорист устроил взрыв в центре сомалийской столицы, передаёт 9 сентября Shabelle.
Инцидент произошёл около кафе. Место взрыва находится невдалеке от резиденции президента Сомали.
В результате взрыва погибли три человека, ранены семеро.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября террористы группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвали автомобиль с военнослужащими.
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