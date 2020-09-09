Могадишо, , 19:50 — REGNUM Террорист устроил взрыв в центре сомалийской столицы, передаёт 9 сентября Shabelle.

Инцидент произошёл около кафе. Место взрыва находится невдалеке от резиденции президента Сомали.

В результате взрыва погибли три человека, ранены семеро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября террористы группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвали автомобиль с военнослужащими.

Читайте ранее в этом сюжете: Возле военной базы в Сомали взорвался автомобиль, есть жертвы