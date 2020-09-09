Канберра, , 19:45 — REGNUM На популярном австралийском пляже в Голд-Кост 46-летний серфер погиб в результате нападения акулы, сообщает 9 сентября Reuters Australia.

Отмечается, что это первый смертельный исход нападения акулы в этом районе за последние 62 года.

При этом указано, что пляж был оборудован специальными «акульими сетями» и другим оборудованием защиты от морских хищников.

Спортсмен был атакован акулой на пляже Гринмаунт, где в воде одновременно находятся сотни людей, так как этот пляж считается одним из самых безопасных в Австралии.

Мужчина скончался от полученных ранений после того, как другие серферы вытащили его на берег. Местные власти закрыли все пляжи в районе Голд-Кост.

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