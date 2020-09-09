Астрахань, , 19:33 — REGNUM В Астрахани работник ритуального агентства обвиняется в краже из квартиры скончавшегося пенсионера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 19-летний астраханец. Он обратился в ритуальное агентство для санитарной обработки квартиры, где скончался и несколько дней пролежал его 81-летний дедушка. Работу выполнили, но из квартиры исчезли болгарка, дрель, шлифовальная машина и другие инструменты, итальянский чайный сервиз, микроволновая печь, два утюга, пылесос, принтер и бытовая техника.

Выяснилось, что вещи забрал сотрудник агентства, 53-летний ранее судимый мужчина. Внук скончавшегося просил рабочего вывезти из квартиры старую мебель, однако тот забрал и ценные вещи. Причинённый им ущерб следствие оценило как значительный. Вещи вернули владельцу, а дело направили в суд.