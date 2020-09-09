Глазов, Удмуртия, , 19:32 — REGNUM В Удмуртии вынесли приговор в отношении 33-летней сотрудницы одного из банков Глазова по статьям о краже и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в течение почти двух лет женщина, являясь руководителем центра персонального обслуживания банка, похитила средства клиентов путём перевода на банковские счета третьих лиц, в дальнейшем деньги обналичивались. Общая сумма похищенных средств составила около 10 млн рублей.

Кроме того, она похитила принадлежащие клиентам банка ценные бумаги на сумму около 2 млн рублей. По данным прокуратуры республики, обвиняемая в качестве жертв выбирала пожилых людей. Она получала доступ к личному кабинету пенсионеров на портале банка.

Потерпевшими по делу признаны 10 человек. В период предварительного следствия банк частично возместил ущерб пострадавшим. Сотрудница банка полностью признала свою вину.

Приговором суда женщине назначено 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в размере 420 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в январе текущего года было завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы банка «ФК Открытие», которая, подделывая подписи клиентов банка, нажилась на 17 млн рублей. По версии следствия, руководитель группы клиентского обслуживания подделывала подписи клиентов в заявлениях на перевод денег и в доверенностях на их получение.