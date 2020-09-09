Вашингтон, , 19:17 — REGNUM В американском штате Калифорния семь человек были убиты в доме, являвшемся подпольной плантацией марихуаны, сообщает 9 сентября издание Los Angeles Times со ссылкой полицию округа Риверсайд.

По информации издания, в одном доме населённого пункта Агуанга были найдены семь человек с огнестрельными ранениями. Шестеро были уже мертвы, а седьмая жертва скончалась уже в больнице.

«Получены доказательства того, что это место использовалось для незаконного производства марихуаны. На месте происшествия было обнаружено более 453,5 кг марихуаны и несколько сотен растений», — сообщает окружная полиция.

Причины и подробности массового убийства расследуются.

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