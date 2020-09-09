Ярославль, , 19:10 — REGNUM Сотрудниками полиции установлен ярославец, повредивший дверь здания правительства Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

Разбитая дверь здания правительства Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM в ночь на 8 сентября неизвестные вандалы повредили стекло двери здания на Советской площади. Как показал анализ камер видеонаблюдения, рядом со правительственным объектом находилась компания пьяных молодых людей. Личности четырех ярославцев 2001—2002 годов рождения установили. Как считают в полиции, один из задержанных и был вандалом.

«Житель Ярославля 2001 года рождения пояснил сотрудникам полиции, что пил пиво с друзьями и данный поступок совершил на спор. По факту хулиганства ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области

Задержанному ярославцу избрали меру пресечения. Суда по делу о хулиганстве он будет ждать, находясь под подпиской о невыезде.

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