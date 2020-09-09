Стамбул, Турция, , 19:04 — REGNUM Возле Стамбульского дворца правосудия произошла перестрелка между группами участников судебного процесса, сообщает 9 сентября телеканал NTV.

По информации телеканала, стрельбе предшествовала драка между представителями двух сторон судебного процесса. После начала стрельбы на улице возле дворца правосудия началась паника.

Полицейские задержали четырех человек, выясняются причины и подробности инцидента.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

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