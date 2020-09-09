Ростов-на-Дону, , 18:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону пожар, вспыхнувший в гостинице Radisson Blu Hotel на улице Береговой, локализован на площади 120 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 9 сентября.

В ведомстве уточнили, что очаг возгорания находился в подвале здания. По оперативной информации, пострадавших нет.

Напомним, что пожару был присвоен второй ранг сложности. Из здания было эвакуировано более полусотни человек.

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