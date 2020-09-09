Симферополь, , 18:19 — REGNUM Народный ход устроили жители Симферополя в микрорайоне Марьино, причиной стали якобы регулярные домогательства со стороны уроженцев Чечни, проживающих здесь же, к несовершеннолетней девушке.

Как сообщает издание «Подъём», домогательства девушка терпела со стороны трёх молодых людей. Она рассказала об этом родителям. Её отец обратился к официальному представителю главы Чечни в Крыму, однако тот ответил, что помочь не может.

По информации издания, после этого около 150 местных жителей встретились с предполагаемыми обидчиками, отец девушки избил их. Затем молодых людей вывезли за пределы района и потребовали, чтобы они больше в Марьино не появлялись. Обращался ли после этого кто-либо из участников конфликта в полицию, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа из Москвы в Чечню были возвращены более 100 жителей республики, опозоривших своим поведением чеченский народ: молодые люди были задержаны в столице за употребление наркотических и психотропных веществ.