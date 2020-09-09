Ростов-на-Дону, , 18:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за задымления в здании эвакуированы постояльцы и сотрудники гостиницы Radisson Blu Rostov-on-Don. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 9 сентября.

Сообщение о задымлении в здании на улице Береговой поступило в экстренные службы в 16:47 мск. По оперативным данным, площадь составляет 120 кв. метров.

В ведомстве уточнили, что эвакуировано 67 человек. На место происшествия прибыли 87 человек и 32 единиц техники.