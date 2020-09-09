Москва, , 17:01 — REGNUM Двое российских граждан действительно похищены пиратами при нападении на судно Water Phoenix, предпринимаются меры для их освобождения, сообщает 9 сентября посольство РФ в Нигерии на своем официальном сайте.

«Подтверждаем, что 8 сентября в 30 километрах от города Лагоса (Нигерия) в результате пиратского нападения с судна Water Phoenix были похищены двое россиян. Со своей стороны во взаимодействии с правоохранительными органами Нигерии предпринимаем усилия по выяснению местоположения и освобождению заложников», — указано в сообщении посольства.

Напомним, в Нигерии и возле побережья этой страны пиратские нападения на торговые суда случаются почти регулярно.

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