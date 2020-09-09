Москва, , 16:10 — REGNUM Пострадавших среди учащихся и сотрудников школы №630 в Москве, где 9 сентября мужчина распылил перцовый баллончик, нет. Об этом ИА REGNUM заявила директор школы Марина Картышова.

Она подтвердила, что инцидент произошёл в одном из зданий школы перед турникетом: «Произошла ссора между родителями первоклассницы, в результате чего отец девочки распылил в сторону родственников перцовый баллончик. Сотрудник охраны незамедлительно отреагировал на ситуацию, вызвал полицию и самостоятельно попытался остановить участников семейного конфликта».

По словам директора, сотрудники школы оперативно вывели учеников из зоны распыления и проветрили все помещения в здании.

«Никто из учеников и работников не пострадал. В настоящее время ребята вернулись к своим занятиям, учебный процесс в школе проходит в обычном режиме», — добавила Картышова.

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