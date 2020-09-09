Архангельск, , 16:05 — REGNUM В Архангельской области активизировались электронные мошенники. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, только за 7 сентября в регионе было выявлено 15 преступлений, в результате которых жители региона лишились семи миллионов рублей.

Одна из жертв мошенников, желая заработать на фондовом рынке, лишилась более 3 млн рублей, выполняя по телефону указания неизвестного. Более 1 млн рублей потерял житель Архангельска, аккаунт которого в соцсети использовал мошенник.

В прокуратуре отметили, что жертвами таких преступлений зачастую становятся пожилые граждане.