Киев, , 15:39 — REGNUM С начала 2020 года на Украине зафиксированы 49 инцидентов, в ходе которых в отношении журналистов применялась сила. Об этом 9 сентября написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в социальной сети Facebook.

Он перечислил наиболее резонансные случаи нападения, а также добавил, что в течение августа произошло четыре новых случая.

Напомним, 24 августа в Одессе члены неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на работников телеканала Zik.

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