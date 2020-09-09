Джакарта, 9 сентября 2020, 15:17 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 потрясло провинцию Северный Сулавеси в Индонезии, сообщает Detik.
В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 9 сентября в 10:41 по местному времени в 4 км к северо-востоку от Мелонгуане в провинции Северный Сулавеси на глубине 10 км.
«Остерегайтесь подземных толчков, которые могут произойти», — предупредили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 90 км к юго-западу от города Сукабуми, расположенного на острове Ява в Индонезии.
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