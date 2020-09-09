Сухум, , 15:03 — REGNUM Обстоятельства стрельбы в Сухуме начала расследовать столичная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

По версии следствия, 9 сентября около 11:00 часов (совпадает с мск) в брюшную полость 39-летнего Астамура Д. было сделано три выстрела из автомата системы «Калашникова». Пострадавшего доставили в реанимацию республиканской больницы, где за его жизнь борются врачи.

Правоохранители подозревают, что к данному нападению причастен 73-летний отец пострадавшего. Сам подозреваемый совершил суицид.

По данному делу ведется следствие.

«Сотрудниками прокуратуры произведен осмотр места происшествия, изъяты четыре стрелянные гильзы и огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.