Москва, , 14:56 — REGNUM Неизвестный мужчина распылил перцовый баллончик после конфликта в одной из школ на юге Москвы. Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

«Между бывшими супругами на территории общеобразовательного учреждения в Даниловском районе произошёл конфликт. Сотрудниками полиции три человека доставлялись в территориальное подразделение для разбирательства. Это мужчина, его бывшая жена и тёща, которые дружно друг на друга написали заявления с просьбой привлечь к ответственности. Причем, женщины указали, что мужчина воспользовался баллончикам с раздражающим веществом», — сказал собеседник издания.

По предварительным данным, в результате распыления вещества в здании школы никто не пострадал. По результатам проверки полиции будет принято процессуальное решение.

По имеющейся информации, мужчина пытался встретиться в школе с дочерью, однако его бывшая супруга и тёща воспротивились этому, в результате чего и произошёл конфликт.