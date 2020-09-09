Москва, , 14:43 — REGNUM Следователи предъявили обвинение в хищении 603 млн рублей в отношении заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе СКР.

Отмечается, что следователи установили причастность к хищению 603 млн рублей бывшего директора ФГБУ «РЭА» Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова.

В настоящее время указанные лица задержаны. При этом Тихонов попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило следственные действия по уголовному делу в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и его предполагаемых соучастников.

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