Сарапул, Удмуртия, , 14:28 — REGNUM В Сарапуле полицейские задержали автомобиль службы такси. В ходе досмотра пассажира — 25-летнего местного жителя было обнаружено 735 г синтетических наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пассажир пояснил, что он является закладчиком интернет-магазина, оптовую партию наркотиков, которая находилась в сумке, он ранее забрал в лесном массиве для дальнейшей реализации.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Царицыно в Татарии накануне задержали 21-летнего жителя Казани. Мужчину задержали, когда он заметил сотрудников полиции и выбросил на землю полимерный пакетик. Внутри находилось 26 свертков, обмотанных изолентой. В ходе личного досмотра в кармане куртки подозреваемого обнаружили еще три таких же свертка. Содержимое находок было направлено на экспертизу. По результатам исследований выяснилось, что вещества являются наркотическими средствами. Общий вес составил около 20 граммов.