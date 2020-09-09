Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM На железнодорожном переезде Старая Деревня в Санкт-Петербурге автобус наехал на металлический отбойник. В результате четыре пассажира автобуса получили травмы и были госпитализированы. Об этом 9 сентября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

Автобус наехал на железнодорожный отбойник, пострадали люди.



Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Https://vk.com/spb_today

Инцидент произошел днем 9 сентября на железнодорожном переезде Старая Деревня. При проезде переезда по разрешающему сигналу регулировщика открылся барьер-автомат, что привело к повреждению топливного бака автобуса и его остановке.

«Автомобиль техпомощи на месте, проезжая часть освобождается, — уточнил собеседник агентства. — От удара барьера и резкой остановки упали четыре пассажира, они госпитализированы».

Добавим, по данным сервиса «Яндекс.карты», из-за происшествия на Торфяной дороге образовалась многокилометровая пробка.