Тюмень, , 13:42 — REGNUM В Тюменской области организована доследственная проверка инцидента с «захватом заложников» на уроке в ишимской школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В частности проверяющие изучат момент, что после антитеррористического урока ученику пятого класса в связи с недомоганием была вызвана скорая помощь, уточняют в СКР.

В ходе доследственной проверки сотрудники СУ СКР по Тюменской области тщательно проверят доводы, изложенные в средствах массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2020 года к пятиклассникам на урок ОБЖ, посвящённый антитеррору, пришёл человек в камуфляже, в маске и с сумкой. «Террорист» вёл себя столь реалистично, что дети сильно испугались. Школьники успокоились, когда им стали объяснять, как себя вести при террористических актах.

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