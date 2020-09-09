Барнаул, , 13:41 — REGNUM В Алтайском крае 11 и 12 сентября возможны заморозки до — 2 °C. Об этом сегодня, 9 сентября, предупреждают алтайские спасатели.

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Также, по данным сайта регионального МЧС, заморозки до — 2 °C возможны также предстоящей ночью. Такое понижение температуры ожидается в некоторых западных территориях Алтайского края. В регионе по этой причине даже объявлено штормовое предупреждение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похолодание в Алтайском крае началось с первых дней сентября: ночные температуры опускаются уже до +3 °C. Днём воздух прогревается пока не выше +17 °С.

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