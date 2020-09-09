Самара, , 13:44 — REGNUM Баржа столкнулась с ремонтной створкой шлюза Жигулевского гидроузла в Самарской области. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел утром 9 сентября на реке Волге. Состав из буксира-толкача и четырех барж, которые везли техническую соль, следовал из Ахтубинска в Новочебоксарск. В какой-то момент одна из барж столкнулась с ремонтной створкой шлюза № 22 Жигулевского гидроузла.

Сообщается, что в результате столкновения была повреждена деревянная обшивка ворот шлюза. О повреждениях баржи не сообщается.

По данному факту Куйбышевской транспортной прокуратурой была начата проверка.

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