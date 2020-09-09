Бугульма, Татария, , 13:24 — REGNUM В городе Бугульме произошел пожар в одном из домов на улице Гафиатуллина. Спасатели в ходе тушения обнаружили тело 41-летней местной жительницы с признаками воздействия огня. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Пожар Tammy Sue

Пожар случился в ночь с 5 на 6 сентября. Кроме погибшей, в доме обнаружили еще троих — 37-летнего и 34-летнего мужчин, а также 43-летнюю женщину. Их с ожогами госпитализировали в больницу. Позже двое из пострадавших скончались, один находится в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Предварительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Компания местных жителей распивала спиртные напитки у одного из них дома. Спустя некоторое время, когда все уснули, вспыхнул огонь.

Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, 17 августа в селе Верхние Шипки Заинского района Татарии местный житель погиб при пожаре в деревянном доме.

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