Чита, , 13:03 — REGNUM Преступление, характер которого был широко распространён в девяностые годы прошлого века, расследует в Забайкалье. Как сообщает сегодня, 9 сентября, пресс-служба регионального УМВД России, трое жителей Читы против воли и под надуманным предлогом усадили в автомобиль 29-летнего мужчину, которого заприметили на одной из городских автозаправок, и вывезли в лес.

По данным следствия, около часа пострадавшего избивали, после чего удерживали на одной из автостоянок, продолжая избивать. Истязание закончилось после того, как мужчина, опасаясь за свою жизнь, добровольно передал ключи от своего автомобиля Toyota Mark II. Также потерпевший должен был передать своим мучителям 100 тысяч рублей и не обращаться в полицию.

Подозреваемые уже задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии и дали признательные показания. Уголовные дела возбудили по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека» и части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство».