Кемерово, , 13:02 — REGNUM В Кемеровской области после обнаружения на территории храма новорождённого ребенка начата доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Подкидыш Цитата из х∕ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США

В ведомстве уточнили, что утром 7 сентября 2020 года поступило сообщение о том, что на территории храма в Ленинском районе Кемерова обнаружена новорождённая девочка.

Предварительно установлено, что охранник, услышав плач, обнаружил пакет, в котором находился завернутый в шарф младенец. Мужчина занес его в помещение, вызвал врачей и полицейских. Новорождённую девочку госпитализировали. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

«В рамках проверки будут устанавливаться женщины, состоявшие на учёте в медицинском учреждении на поздних сроках по беременности, однако в настоящее время они признаков беременности не имеют, при этом новорождённые дети отсутствуют», — отметили в СКР.