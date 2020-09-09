Кызыл, , 12:59 — REGNUM В столице Тувы Кызыле за незаконный сбыт алкогольной продукции предпринимателям придётся демонтировать свои торговые объекты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, договоры аренды были расторгнуты с владельцами четырёх павильонов.

Под снос Цитата из кф «Репетиция оркестра». реж. Федерико Феллини. 1978. Италия, Германия (ФРГ)

Так, в киоске «Продукты» продавец незаконно продала три бутылки крепкого пива. Позже здесь же правоохранители изъяли ещё 40 бутылок пивной продукции. Также три бутылки пива продала продавщица магазина «Анжела».

"Все хозяева вышеупомянутых торговых точек заключали договоры на право размещения объектов с Департаментом экономики, имущественных отношений и финансового контроля мэрии Кызыла. В котором указан пункт о том, что департамент имеет право досрочно расторгнуть договор с последующим освобождением предоставленного места, если оно используется не по целевому назначению, а именно: продажей алкогольной продукции», — отметили в мэрии.

Таким образом, предпринимателям придётся до 10 сентября демонтировать свои объекты. В противном случае они будут снесены силами МУП «Благоустройство».

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