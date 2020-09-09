Орел, , 12:49 — REGNUM Обвинения в мошенничестве и коммерческом подкупе предъявлены бывшему директору Фонда капитального ремонта Орловской области, сообщила 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Как уточнила представитель надзорного ведомства, после приёма прокурора Орловской области Владислава Малкина по вопросам капремонта было активизировано расследование по ряду уголовных дел, уже находящихся в производстве. Дополнительные следственные действия проведены в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств НО «Региональный Фонд капитального ремонта» на общую сумму более 28 млн рублей. По их результатам экс-главе Фонда капремонта предъявлено в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере и в коммерческом подкупе, также в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году региональный фонд капремонта заключил ряд договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Орле и Ливнах с ООО «Москомреставрация». Однако по факту работы были проведены не в полном объёме, а в актах о выполненных работах содержались ложные сведения.

«По версии следствия, бывший директор Фонда получил коммерческий подкуп в размере примерно 25% от стоимости этих договоров за невоспрепятствование их заключению, при его пособничестве должностными лицами подрядчика совершено хищение денежных средств Фонда в общей сумме более 28 млн рублей», — уточнила Цуканова.

Добавим, что ранее двум руководителям ООО «Москомреставрация» следствие предъявило обвинение в мошенничестве.