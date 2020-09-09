Дакка, , 12:42 — REGNUM В результате столкновения грузового судна с паромом на реке в 160 км от столицы Бангладеш Дакки погибли как минимум 11 человек. Об этом 9 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную администрацию.

Также уточняется, что в число погибших входит пять детей и трое женщин и что в настоящее время ещё многие пассажиры парома числятся как пропавшие без вести.

При этом указывается, что всего на пароме находилось 40 человек и добавляется, что на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября грузовое судно, на борту которого было 42 моряка, затонуло во время шторма возле побережья Японии.