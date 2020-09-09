Одесса, Украина, , 12:37 — REGNUM В Одессе в порту «Южный» сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили 112 кг кокаина, сообщила пресс-служба ведомства.

«Во время углублённого таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили в середине контейнера две сумки с 112 килограммами кокаина, расфасованными в брикеты», — сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, наркотики были спрятаны среди бананов. Цена изъятого кокаина на чёрном рынке может достигать $17 млн.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются люди, которые могут быть причастны к контрабанде наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту «Одесса» у одного из пассажиров изъяли два металлических тубуса с наркотиками.

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