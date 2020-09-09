Одесса, Украина, 9 сентября 2020, 12:37 — REGNUM В Одессе в порту «Южный» сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили 112 кг кокаина, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным спецслужбы, наркотики были спрятаны среди бананов. Цена изъятого кокаина на чёрном рынке может достигать $17 млн.
Продолжаются следственные действия, устанавливаются люди, которые могут быть причастны к контрабанде наркотиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту «Одесса» у одного из пассажиров изъяли два металлических тубуса с наркотиками.
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