Пенза, , 12:33 — REGNUM В Пензе возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти 72-летней женщины. По подозрению в убийстве задержан 32-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Вечером 26 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в подъезд одного из домов по улице М. Горького с целью переночевать на чердаке. Спустя какое-то время его разбудила жительница квартиры этого подъезда и начала выгонять. Между ними произошел конфликт. Злоумышленник ударил пенсионерку не менее трех раз ножом в левое плечо, после чего скрылся. Женщина скончалась на лестничной площадке от массивной кровопотери. Вечером того же дня подозреваемого задержали. Нож, находившийся у мужчины в рюкзаке, изъяли. Бездомному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, житель Архангельска признался в убийстве бездомного. Тело 49-летнего мужчины было обнаружено в июле в подъезде жилого дома на Ленинградском проспекте. По подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний житель дома.

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