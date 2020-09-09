Манила, , 12:03 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы сейсмологами неподалеку от острова Минданао (Филиппины). Об этом 9 сентября сообщает Геологическая служба США (USGS).

По информации USGS, землетрясение было отмечено в 07:18 по времени UTC (10:18 мск). Его эпицентра находился на расстоянии 197 км в юго-восточном направлении от населенного пункта Сарангани. Очаг подземных толчков располагался на глубине 26 км.

При этом информация о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,9 произошло 8 сентября 2020 года в 90 км к юго-западу от города Сукабуми, расположенного на острове Ява в Индонезии.