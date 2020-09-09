Севастополь, , 12:02 — REGNUM В Севастополе перед судом предстанет директор коммерческой организации, который обвиняется в даче взятки составе группы лиц в крупном размере (п. «а, б» ч.4 ст. 291 УК РФ), сообщили 9 сентября в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, две коммерческие фирмы проводили дноуглубительные работы в районе ковша реки Черная на участке акватории Севастопольской бухты. Одна из компаний задолжала за аренду участка, департамент земельных и имущественных отношений обратился в Арбитражный суд города Севастополя с иском о взыскании задолженности, расторжении договора и возврате земельного участка. Судебное решение лишило бы бизнесменов возможности продать добытый песок, а также построить базу-стоянку маломерных судов.

Чтобы добиться заключения мирового соглашения в суде, руководители компаний решили получить положительный ответ должностного лица Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым об отсутствии противоречий при использовании земельного участка. За подписание документа в сжатые сроки они решили передать представителю ведомства взятку. При попытке передать 235 тыс. рублей оба были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В настоящее время следователи завершили расследование уголовного дела в отношении одного из двух фигурантов, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Второй фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уже признан судом виновным.