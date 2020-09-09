Рыбинск, Ярославская область, 9 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Ярославской области коронавирус выявлен у ученика первого класса школы №24 города Рыбинска. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. В связи с этим класс отправлен на дистанционное обучение.
Допуск в школу после дистанта будет осуществляться при наличии заключения врача и отрицательного результата исследования на COVID-19. Ранее коронавирус был выявлен в двух школах Ярославля.
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