г. Цивильск, , 11:53 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 55-летнему мужчине без определенного места жительства, который обвинялся в развращении детей. Он получил более 13 лет колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Правоохранители установили, что днем 25 июля 2019 года в Цивильске мужчина «оголил свой половой орган» на виду у четырёх девочек в возрасте 8 — 11 лет, которые играли во дворе жилого дома. После этого он скрылся с места преступления. Одна из малолетних сообщила об этом отцу, который обратился в правоохранительные органы. В тот же день злоумышленник был задержан.

В ходе разбирательств установлено, что ранее фигурант уголовного дела несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе имеет непогашенную судимость за кражу. В связи с этим в органы внутренних дел и администрацию Цивильска внесены представления о необходимости повышения эффективности работы по предупреждению рецидивной преступности.

Цивильский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних») и ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему назначено 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Чебоксарах был вынесен приговор 37-летнему мужчине, которого обвиняли в изнасиловании 14-летней девочки и разбое. Ему назначено 12 лет колонии особого режима.

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В июле 2020 года в Чувашии вынесен приговор 24-летнему чебоксарцу, которого признали виновным в серии преступлений сексуального характера, в том числе в изнасиловании несовершеннолетней.

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