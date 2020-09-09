Ярославль, 9 сентября 2020, 11:38 — REGNUM В Ярославле сотрудники УМВД и Росгвардии задержали группу людей, подозреваемых в мошенничестве при продаже и установке газоанализаторов и детекторов дыма. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.
Мошенники показывали поддельные удостоверения и запугивали жителей домов, заставляя покупать детекторы по завышенным ценам.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Трое из семи участников группы арестованы судом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Ярославле произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Батова, в результате которого погибли три человека.
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