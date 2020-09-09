Благовещенск, , 11:35 — REGNUM В Благовещенске Амурской области на протяжении уже долгого времени не могут решить проблемы с падающими облицовочными кирпичами с фасада дома №295 по улице Зейской. Несмотря на решение суда, провести капитальный ремонт фасада дома, кирпичи продолжали падать, мер не принималось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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По требованию прокуратуры этот дом был включен в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества. Но к ремонту фасада никто не приступил, кирпичи продолжали обваливаться.

Тогда прокуратура обратилась в суд, который обязал «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Амурской области» провести капитальный ремонт.

Так как никаких мер по исполнению уже решения суда не принималось, а кирпичи продолжали падать, возбуждено уголовное дело за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда.

Между тем, как сообщили в мэрии Благовещенска, градоначальник Олег Имамеев поручил немедленно демонтировать аварийный фасад дома. С 10 сентября управляющая компания приступит к очистке фасада.

Как сообщало ИА REGNUM, проектировщик в Адыгее заподозрен в мошенничестве при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Возбуждено уголовное дело.