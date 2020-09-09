Владивосток, , 10:42 — REGNUM В полицию Владивостока 7 сентября поступило сообщение о том, что возле дома по улице Адмирала Юмашева мужчина насильно затолкал в автомобиль женщину и увёз в неизвестном направлении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Приморью.

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Чуть позже бдительные горожане обнаружили на проспекте Красоты эту машину, из салона слышались крики о помощи. Вызванные полицейские на место происшествия освободили пленницу.

«По подозрению в совершении похищения с применением насилия и с применением предметов, использованных в качестве оружия задержан 58-летний мужчина. В автомобиле обнаружено ружьё и пневматический пистолет, верёвка и деревянный брусок», — пояснили следователи.

Выяснилось, что между задержанным и потерпевшей шёл долгое время бракоразводный процесс и отношения были неприязненными. Накануне очередного заседания подозреваемый дождался женщину возле подъезда, избил её деревянным бруском и насильно затолкал в автомобиль. Мужчина остановил автомобиль на проспекте Красоты чтобы связать жертву, но вовремя подоспела полиция.

Похитителя отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края двое мужчин похитили возле ресторана местного жителя. Они требовали с похищенного 700 тыс. рублей в обмен на свободу.