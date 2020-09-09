Баксанский район, Кабардино-Балкария, , 10:17 — REGNUM В Кабардино-Балкарии на федеральной дороге «Кавказ» столкнулись автомобиль «ГАЗ 312 132» и «ВАЗ 2107». В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили 9 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел накануне днем на 418-м километре трассы «Кавказ». Это было уже второе за день ДТП с участием «Газели». Предварительно было установлено, что её 61-летний водитель, двигаясь со стороны города Баксан в направлении гогода Пятигорска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем под управлением 27 — летнего водителя.

В результате ДТП на месте происшествия скончалась от полученных травм 81-летняя пассажирка легковушки. Сам водитель и еще трое пострадавших (мужчина и две женщины) доставлены в Республиканскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести.

По данным минздрава КБР, один из мужчин находится в крайне тяжёлом состоянии. В районной больнице города Баксана находится ещё одна пострадавшая с травмами средней тяжести. Отпущен домой после оказания первой помощи мужчина с легкими травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 сентября в Баксанском районе Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе пассажирской «Газели». В результате него пострадали 13 человек, в тяжелом состоянии доставлены в больницу шесть человек, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

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