Прага, , 10:21 — REGNUM Как минимум 13 человек были ранены в Кдине на юго-западе Чехии из-за столкновения пассажирского поезда местного сообщения с техническим составом, который используется для ремонта и диагностики железнодорожных путей. Об этом 9 сентября рассказал журналистам представитель объединенного корпуса пожарных и спасателей страны Петер Понцар.

«При столкновении пассажирского и технического поездов, которое произошло около 07:15 по центрально-европейскому времени (08:15 мск) на вокзале города Кдине, травмы получили, как минимум, 13 человек», — заявил Понцар.

Также он отметил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, известно, что для выяснения причины произошедшего будет проведено расследование специально созданной экспертной комиссией. Ею будут рассмотрены версии о виновности диспетчера, отвечавшего за безопасность движения на данном железнодорожном участке, и машиниста, который мог не заметить технический состав во время прибытия на пути вокзала.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября стало известно, что два электровоза столкнулись в Губкинском городском округе Белгородской области.