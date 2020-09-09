Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор жителю Чувашии, которого обвинили в публичных призывах к терроризму. Ему назначено шесть лет колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

Перед судом предстал 48-летний уроженец Таджикистана, который проживает в Чувашии.

«В рамках предварительного следствия установлено, что житель Новочебоксарска, являясь приверженцем идеологии радикального толка, в одном из публичных сообществ в интернете призывал своих сторонников к осуществлению террористической деятельности», — говорят в УФСБ по Чувашии.

В ведомстве отмечают, что Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»). Ему назначено шесть лишения свободы в колонии общего режима. Также он на два года лишён права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете. Приговор суда вступил в законную силу.

Управление ФСБ призывает жителей Чувашии быть осторожными в общении в интернете, так как участниками террористических организаций «активно используются различные сетевые площадки для вербовки новых сторонников». По данным управления, в 2018 — 2020 годы в Чувашии задержаны и осуждены за совершение преступлений террористического характера 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье Второй Западный окружной военный суд в рамках выездного заседания в городе Чебоксары вынес приговор 55-летнему жителю Чувашии, назначив 800 тыс. рублей штрафа. Правоохранители установили, что фигурант уголовного дела разместил в одном из публичных сообществ видеоролик, посвященный религиозной тематике радикального толка с участием членов террористических организаций.

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Также ранее в Екатеринбурге решением военного суда получил два года лишения свободы в колонии-поселении 37-летний уроженец Таджикистана, которому инкриминировали публичное оправдание терроризма. Проживал злоумышленник в Чувашии.

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